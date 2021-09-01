Столичные власти сделали бесплатной пересадку между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов в течение 90 минут с начала поездки. Об этом сообщил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

«Московские пассажиры привыкли к бесплатным пересадкам между метро, МЦК и МЦД, — отметил он. — Но пересадка с одного наземного маршрута на другой до сих пор оставалась платной. Так было всегда. Но теперь пришло время отказаться от этой традиции, чтобы сделать поездки по городу более удобными для пассажиров. С сегодняшнего дня, 1 сентября 2021 года, пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки».

По словам мэра, бесплатная пересадка сэкономит деньги примерно 500 тыс. пассажиров в день. Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тыс. рублей.

«Кроме того, эта мера привлечет на наземный транспорт новых пассажиров. Ведь многие люди выбирали пусть более длинный и неудобный, но менее дорогой маршрут. Теперь они смогут сэкономить и время, и деньги. Городской наземный транспорт готов к увеличению пассажиропотока», — подчеркнул Собянин.

Чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, карту «Тройка» нужно привязать к личному кабинету пассажира в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метрополитена. После привязки карты бесплатная пересадка будет подключена в течение 12 часов.

«Как и обещали, продолжаем совершенствовать тарифную систему, чтобы общественный транспорт Москвы был максимально комфортным и выгодным для пассажиров», — заключил мэр.



Напомним, на днях было объявлено о снижении стоимости проезда в общественном транспорте Новой Москвы.