Количество выданных новых кредитных карт в июле 2021 года составило 0,91 млн штук, что на 18,8% больше, чем было выдано в аналогичном периоде прошлого года. Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель сократился на 13,2%.

Наибольшее количество новых кредитных карт было выдано в Москве (57,9 тыс. штук), Московской области (46,2 тыс.), Краснодарском крае (36 тыс.), Санкт-Петербурге (32,4 тыс.) и Республике Башкортостан (30,4 тыс.).

Сокращение выдачи по сравнению с предыдущим месяцем было отмечено практически во всех регионах страны. Самую серьезную динамику продемонстрировали Иркутская (минус 20,2%) и Тюменская (минус 19,5%) области, Приморский край (минус 18,4%), а также Кемеровская область (минус 17,6%) и Хабаровский край (минус 16,2%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт в июле сократилась на 11,7% и 12,4% соответственно.

Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания

Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания

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