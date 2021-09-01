Разностороннее образование — с раннего детства (включая расходы на школу и репетиторов) до окончания вуза — обойдется россиянам, по их собственным оценкам, в 1,78 млн рублей, говорится в исследовании дочерней компании СберБанка «Сбербанк страхование жизни». Самые высокие оценки у москвичей (2,1 млн рублей), петербуржцев (1,9 млн рублей), жителей Воронежа и Рязани (по 1,8 млн рублей).

По данным исследования, 76% участников опроса уверены, что современное качественное образование — это залог жизненного успеха. Так, 75% россиян полностью или в основном согласны с тем, что хорошее современное образование позволяет зарабатывать больше или намного больше. Также, по мнению 83% россиян, — позволяет делать карьеру быстрее или намного быстрее. Подавляющее большинство опрошенных (90%) убеждены в том, что хорошее образование необходимо для личностного развития.

Аналитики отмечают, что 48% российских семей считают необходимым формировать сбережения на высшее образование детей. По мнению 43% опрошенных, задуматься об этом стоит с самого рождения ребенка, 39% — со школы, 18% — за несколько лет до поступления в вуз. При этом за год число тех, кто считает необходимым копить на образование детей, выросло на 9 процентных пунктов — в августе прошлого года об этом заявляли 39% опрошенных. Чаще всего к накоплению средств на образование склонны россияне в возрасте от 30 до 40 лет, обладатели высшего и послевузовского образования и люди с доходами выше среднего.

Школьники смогут бесплатно учиться программированию с 2022 года Ученики 8—11 классов смогут бесплатно изучать языки программирования на двухгодичных курсах. Об этом на онлайн-конференции «Цифровизация и цифровая трансформация сферы образования: тренды использования новых технологий» сообщила директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

Распределение тех, кто считает нужным копить на образование, неравномерно по городам, в которых проводилось исследование. Больше всего тех, кто считает, что делать это необходимо, — в Санкт-Петербурге (91%), Екатеринбурге (67%), Москве (66%), Красноярске и Челябинске (по 61% в каждом городе), Новосибирске (59%) и Тюмени (56%). В Махачкале и Оренбурге об этом заявляют 27% и 23% опрошенных соответственно.

Исследование показало, что те, кто готов платить за образование, согласны тратить на него в среднем 105 тыс. рублей в год. Самые большие годовые бюджеты на высшее образование готовы выделить жители Москвы (250 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (227 тыс. рублей), Владивостока (163 тыс. рублей), Хабаровска (148 тыс. рублей), Красноярска (109 тыс. рублей), Ярославля (104 тыс. рублей) и Тюмени (99 тыс. рублей).

По мнению участников исследования, кратчайший путь к успешному будущему — это техническое или инженерное образование (образование в этой области считают успешным 24% опрошенных), в области IT, программирования и компьютеров (21%), медицины и биологии (17%), экономики, финансов и управления (13%), права и юриспруденции (10%). Еще 8% опрошенных считают, что сегодня больше всего обеспечивает жизненный успех образование в области математических и естественных наук, 7% — гуманитарных.