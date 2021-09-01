Платежная система Mastercard не получала от российских банков писем с опровержением нарушения ее правил. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба международной платежной системы.

Ранее онлайн-ретейлер Wildberries сообщил, что российское банковское сообщество направило международным платежным системам ответы, в которых банки «опровергли заявления иностранных платежных систем о нарушении онлайн-ретейлером их правил, отметив, что речь идет о скидках по российским платежным системам, а не о каких-либо отдельных комиссиях». Как сообщал 20 августа онлайн-ретейлер, после введения скидок Wildberries по картам «Мир», SberPay и Системе быстрых платежей в адрес банков начали поступать письма от зарубежных платежных систем «с угрозами штрафных санкций».

«Мы находимся в нормальном рабочем диалоге с банками-партнерами, действуем в соответствии с нашими правилами и процедурами и не получали от банков писем, в которых они бы опровергали нарушение правил платежной системы», — прокомментировали в Mastercard.

Wildberries: банки РФ не увидели в действиях ретейлера нарушения правил иностранных платежных систем Российские банки не считают, что онлайн-ретейлер Wildberries, введя скидки за оплату через российские платежные системы, нарушил правила иностранных платежных систем. Об этом заявили в пресс-службе Wildberries, сославшись на ответы банковского сообщества международным платежным системам.

Visa сообщила, что на текущий момент ожидает ответов от банков, которым были направлены официальные запросы. «Мы не комментируем взаимоотношения с нашими клиентами и поэтому не можем делиться содержанием их ответов. В то же время мы по-прежнему отмечаем нарушение правил платежной системы Visa компанией Wildberries в отношении держателей карт Visa путем взимания дополнительной комиссии при использовании для оплаты карт Visa», — такой ответ от международной платежной системы поступил в ТАСС. «Мы работаем с нашими партнерами для устранения нарушения правил платежной системы Visa», — добавили в пресс-службе Visa.

Ранее ТАСС стало известно о предупреждении Visa, направленном в адрес работающих с Wildberries банков-эквайеров, о том, что в случае начисления ими дополнительной комиссии при оплате товаров картой Visa будет применен штраф в 25 тыс. долларов. В письмах Visa отмечалось, что такая санкция будет применена к банкам, если они до 31 августа не устранят данное нарушение.

Компания Wildberries в середине августа снизила цены на товары с учетом тарифов платежных систем, которые до этого учитывались в стоимости товаров. Скидки предусматриваются при оплате картами «Мир», через СБП и SberPay. Такое решение раскритиковали Visa и Mastercard. В Wildberries подчеркнули, что не вводили каких-либо дополнительных комиссий, эти комиссии существовали всегда, но просто не отображались.



В дальнейшем Visa заявила, что расследует ситуацию, а глава Mastercard в России Алексей Малиновский сообщил ТАСС, что компания внимательно анализирует ситуацию, и выразил обеспокоенность возможной дискриминацией держателей карт Mastercard.