СберБанк запустил бесплатную «СберКарту» для детей. Детская карта позволяет ребенку в возрасте от шести до 14 лет расплачиваться в онлайн- и офлайн-магазинах, а родителю — контролировать его расходы, сообщили в пресс-службе «Сбера», уточнив, что клиенты могут оформить своему ребенку детскую «СберКарту» в любом отделении банка и в мобильном приложении «СберБанк Онлайн».

Как и «взрослый» аналог, детская «СберКарта» выпускается на пластиковом носителе; оплачивать покупки можно как самой картой, так и смартфоном с функцией бесконтактной оплаты NFC. Оплата картой доступна в интернет-магазинах и в торговых точках, в том числе бесконтактная — достаточно приложить карту или смартфон к терминалу. Как и любую другую карту, детскую «СберКарту» можно подключить к электронным кошелькам: Google Pay, Samsung Pay или Apple Pay. Кроме того, дети будут получать 2% бонусами от «СберСпасибо» за каждую покупку по карте.

Держатели новой карты смогут пользоваться приложением «СберKids». «Это мобильный банк, адаптированный под потребности ребенка, с простым и понятным интерфейсом», — комментирует первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин.

«Специальное приложение «СберKids» для смартфона помогает ребенку учиться обращаться с деньгами. В нем можно посмотреть баланс карты, копить на мечту, расширять знания о финансах и кибербезопасности благодаря обучающим видео и тестам», — отмечается в сообщении «Сбера».

Во «взрослом» приложении «СберБанк Онлайн» предусмотрена функция родительского контроля. В специальном разделе «Детские финансы» собраны все финансовые сервисы: управление детскими картами, платежи за образование, детские страховки, советы по воспитанию и образованию детей. В нем же родитель может в любой момент перевести на «СберКарту» ребенка деньги, отслеживать баланс, просматривать историю операций и устанавливать лимиты на покупки.

Полноценную именную банковскую карту для своего ребенка родитель может заказать в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Если в семье детей несколько, в приложении можно оформить карту для каждого ребенка. Готовую карту можно забрать в любом удобном отделении банка, выбрав его в момент оформления карты. Для получения нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

«Карта абсолютно бесплатна — и при выпуске, и в обслуживании; ее оформление не повлечет за собой никаких дополнительных расходов», — подчеркивают в «Сбере».



Детская карта дополняет линейку «СберКарт», в которую уже входят дебетовая, кредитная и молодежная карты.