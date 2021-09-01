В июле продолжили расти показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства. Информация о динамике финансирования долевого строительства опубликована на сайте Банка России.

Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 августа 2021 года составил 2,4 трлн рублей. При этом 412,6 млрд рублей со счетов эскроу по завершенным проектам строительства уже перечислены застройщикам или направлены на погашение полученных ими кредитов.

Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, составляет 4,46 трлн рублей.

Напомним, общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 июня 2021 года составлял 1,99 трлн рублей.