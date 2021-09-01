Система Face Pay станет доступна на каждой станции Московского метрополитена с 15 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе марафона «Новое знание».

«Мы думали, что никто не будет записываться, ну кому хочется фотографироваться, в какую-то систему заносить свои данные, еще и банковский счет... 15 тысяч (человек) за несколько недель записались. С 15 сентября мы удвоим количество станций, а с 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы, так что фотографируйтесь, проходите, мы вас любим, мы вас узнаем», — сказал Собянин.

К тестированию системы Face Pay подключены еще две линии метро Москвы К тестированию системы оплаты «лицом» — Face Pay — подключены еще две линии столичного метро: Солнцевская и Калужско-Рижская. Об этом во вторник сообщил в своем Telegram-канале Департамент транспорта Москвы.

Он отметил, что внедрить новый способ оплаты поможет система распознавания лиц. «Вы на своем телефончике находите специальное приложение, фотографируете себя и посылаете (в систему). Ваши личики будут зарегистрированы в информационной транспортной системе, и когда вы проходите в метрополитене, вас видеокамера фиксирует и говорит «Окей, это Ваня Иванов, проходи», и у вас списываются (средства) со счета, банковской карты или электронной карты «Тройка», как вы хотите», — пояснил мэр.