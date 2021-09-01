Минфин России на аукционе в среду, 1 сентября, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26239RMFS с датой погашения 23 июля 2031 года. Размещенный объем выпуска составил 67,443 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 137,356 млрд рублей.

Цена отсечения составила 99,184% от номинала, средневзвешенная цена — 99,234% от номинала. Средневзвешенная доходность — 7,13% годовых.

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Самые доходные облигации

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