Минфин России на аукционе в среду, 1 сентября, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26238RMFS с датой погашения 15 мая 204131 года. Размещенный объем выпуска составил 24,724 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 36,339 млрд рублей.
Цена отсечения составила 97,9935% от номинала, средневзвешенная цена — 98,1025% от номинала. Средневзвешенная доходность — 7,41% годовых.
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