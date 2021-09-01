Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,33% и составил 3 971,02 пункта. Таким образом, индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3 950 пунктов, обновив исторический максимум. Индекс РТС увеличился на 1,84% до отметки 1 715,09 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 1,62%, СберБанка — на 1,8%, «Газпрома» — на 1,78%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,72%, «Норильского никеля» — на 0,1%.

Российский фондовый рынок продолжает покупать и выглядит при этом предельно счастливым, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Она обратила внимание на заметный рост индекса Мосбиржи, добавив, что «практически ничто не мешает ему продолжать раздуваться и дальше». Новая цель роста по индексу РТС может располагаться около 1 715 пунктов, считает эксперт.



«На фондовых площадках реализуется, конечно, очень красочная ситуация, когда рынок сметает все: и «голубые фишки», и бумаги второго и третьего эшелонов, как будто деньги свободно раздают за углом и их срочно нужно куда-то применить. Здесь точно будет и «похмелье», вопрос только, как скоро», — комментирует аналитик.



Сегодня в плюс вернулись расписки TCS. Если бумаге удастся закрепиться выше 6 700 рублей и продолжить далее восстановление, можно будет говорить о завершении локального нисходящего торгового канала и возможности для разворота.



Акции «Северстали» в «красной зоне», реализуя гэп вниз в первый день после закрытия реестра под дивиденды. Аналитик допускает, что бумага может отойти к 1 592—1 600 рублей, учитывая не слишком положительную сейчас конъюнктуру для металлургов, а затем стабилизируется.

Под давлением оказались и акции «ФосАгро». После вчерашнего всплеска позитива бумага с такой же скоростью летит вниз. «Если удержаться от просадки не удастся, акция вернется в «боковик» 4 533—4 795 рублей. Стратегически тут есть долгосрочный интерес, но хватит ли у рынка терпения держать бумагу в портфеле — большой вопрос», — заключает эксперт.