Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ПАО «Банк «Траст» об аресте имущества одного из основателей финансовой группы «Открытие» Вадима Беляева на 156,6 млрд рублей, говорится в материалах суда.

Заявление о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках иска о взыскании с Беляева убытков. Кроме того, ранее АО «Открытие Холдинг» и его бывшие топ-менеджеры подали кассационные жалобы на определение об аресте денежных средств и имущества на 107,3 млрд рублей.

Ответчики обжаловали в кассации определение Арбитражного суда Москвы от 18 марта и постановление апелляции от 26 мая. Тогда по заявлению банка «Траст» было арестовано имущество и денежные средства холдинга, а также бывших председателя правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, вице-президента, члена правления кредитной организации Геннадия Жужлева и вице-президента «Открытие Холдинга» Михаила Назарычева.

Определение о принятии обеспечительных мер было принято в рамках иска банка «Траст» о взыскании с ответчиков 107,3 млрд рублей убытков.

Арбитражный суд Московского округа в мае отклонил кассационные жалобы бывших топ-менеджеров банка «ФК Открытие» на взыскание в пользу банка 289,5 млрд рублей убытков. Бывшие руководители банка обжаловали в кассации решение Арбитражного суда Москвы от 18 сентября 2020 года и постановление апелляции от 17 февраля.

ЦБ в ходе слушаний в первой инстанции заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, мотивированное приобщением к материалам дела документов, составляющих банковскую тайну. Представители бывших руководителей возражали против удовлетворения этого ходатайства.

Определением столичного арбитражного суда от 25 июля 2019 года были арестованы счета пяти бывших руководителей организации. Апелляционный суд 17 сентября 2019 года оставил без изменения определение первой инстанции.

Требование о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было подано в суд в рамках иска о взыскании этой суммы с менеджеров. Арбитраж арестовал имущество и денежные средства на счетах ответчиков за исключением 80% от зарплаты.

В качестве ответчиков заявлены: один из основателей финансовой группы «Открытие» Беляев, председатель правления банка Евгений Данкевич, вице-президент Геннадий Жужлев, член совета директоров Елена Будник и президент банка Рубен Аганбегян.