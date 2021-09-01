Средний ежемесячный платеж по ипотеке при покупке однокомнатных квартир на вторичном рынке в России больше всего за три года вырос в Сочи, Новороссийске, Братске, Нижнекамске и Улан-Удэ, сообщили «РИА Недвижимость» в пресс-службе консалтинговой группы SRG.

По данным компании, средний платеж в Сочи (при ипотеке на «однушки» на 15 лет с первоначальным взносом 30%) за три года вырос на 96,24% до 46,1 тыс. рублей, в Новороссийске — на 66,5% до 27,3 тыс., Братске — на 49,52% до 11,4 тыс., Нижнекамске — на 44,15% до 12,1 тыс., Улан-Удэ — на 40,12% до 15,6 тыс.

При этом ипотека, наоборот, стала выгоднее в Саранске (минус 1,97% до 12 тыс. рублей), Комсомольске-на-Амуре (минус 2,19% до 9,6 тыс.), Таганроге (минус 2,64% до 9,8 тыс.), Нижнем Тагиле (минус 4,98% до 8 тыс.), Шахтах (минус 6,07% до 7,4 тыс.), Рыбинске (минус 10,06% до 7 тыс.) и Орске (минус 12,64% до 4,8 тыс.).

В Москве средний месячный платеж увеличился на 24,59% до 64,3 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — на 28,32% до 38,3 тыс. рублей.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

«Средний ежемесячный платеж по ипотеке в 100 крупнейших городах России на однокомнатные квартиры при первоначальном взносе 30%, сроке 15 лет, годовой ставке 8,16% составляет 17,1 тыс. рублей. За три года средний платеж вырос на 20,62% даже с учетом того, что в 2018 году средняя ипотечная ставка составляла 9,77%. Ставка снизилась, однако средняя стоимость однокомнатной квартиры увеличилась на 32,58%», — отметили аналитики компании.

По их словам, ставка по ипотеке на вторичном рынке к концу года достигнет 9%. В этом случае ежемесячный платеж для однокомнатной квартиры, приобретенной в кредит с первоначальным взносом 30% и сроком 15 лет, вырастет на 4,87%.