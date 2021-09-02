Кнопочные телефоны ряда российских брендов обладают незадекларированными функциями: 80% устройств, например, отправляют платные СМС или позволяют регистрировать сторонних лиц в интернет-сервисах, пишет «Коммерсант», ссылаясь на пользователя сайта Habr. Он протестировал кнопочные телефоны, которые продаются в российской рознице, и оказалось, что четыре из пяти устройств содержат незадекларированную функциональность.

Так, например, модель SF63 российского бренда Irbis может использовать номера телефонов для регистрации сторонних лиц в интернет-сервисах, а Dexp SD2810 сети магазинов DNS отправляет СМС-сообщения на платные короткие номера. Устройства бренда F+ автоматически и незаметно для пользователя отправляют СМС-сообщения на определенный номер с информацией о номере устройства и сим-карте. В компании «Ф-Плюс Мобайл» сообщили, что, если получают «обращения пользователей по поводу каких-либо багов, исправляют их в следующих прошивках». В DNS и Irbis не ответили на запросы.

По словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктора Чебышева, условно скрытые функции делятся на два типа: в первом случае смартфон отправляет СМС с информацией об активации телефона (IMEI), во втором — сообщения отправляются на короткие приватные номера по цене, которая до десяти раз превышает стоимость отправки текста, согласно тарифу, пишут «Известия». Извещение производителя об активации того или иного устройства — это скрытая сервисная опция, которая не несет в себе ничего зловредного. Функция, которая позволяет удаленно управлять устройством, — это типичный СМС-троянец, отметил эксперт. Телефон всегда должен спрашивать у пользователя разрешения на отправку сообщения, подчеркнул Чебышев.

Россияне смогут регистрироваться на сайтах только по номеру телефона
Россияне смогут регистрироваться на сайтах только по номеру телефона

Через год сервисом будут пользоваться от 5 млн до 15 млн абонентов, прогнозируют эксперты.

Такие проблемы преимущественно характерны для телефонов малоизвестных брендов, отметил директор Центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов. Модификации прошивок с отправкой СМС могут быть заказом от владельцев сервисов подписок, считает ведущий инженер СorpSoft24 Михаил Сергеев. Устройства с «закладками» используются для предоставления доступа к телефонным номерам различных стран, в том числе для получения двухфакторной авторизации при регистрации аккаунтов, например, в мессенджерах, пояснил Чебышев. Они могут применяться, например, для распространения наркотиков или спама. Не исключено, что такие устройства собираются в ботнет-сети.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, ссылаясь на данные операторов, отметил, что устройств, отправляющих платные СМС, не более 2%. По его сведениям, на долю кнопочных телефонов приходится около 30% от всех активированных мобильников в стране. В «Лаборатории Касперского» отметили, что обсуждаемый функционал — часть прошивки телефона, следовательно, троянец может интегрироваться либо во время производства на заводе, либо на одном из этапов поставки устройства. Муртазин уверен, что скрытый функционал внедряют китайские изготовители. С ним согласен руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, функционал может быть внедрен в устройства для слежки за пользователями.

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