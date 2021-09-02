В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала, рассказал РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков.

По словам Котякова, если семья ранее получала деньги на первенца, доплата на второго ребенка составит 161 772 рубля.

Сейчас при рождении первого ребенка семья может рассчитывать на 483,8 тыс. рублей, при рождении второго — на 639,4 тыс. рублей. Для оформления сертификата следует обращаться в Пенсионный фонд.

По данным Пенсионного фонда, как сообщает «Российская газета» , за первое полугодие 2021 года сертификаты на материнский капитал получили более 517 тыс. семей. Сейчас он назначается в беззаявительном порядке, то есть по факту рождения ребенка в семье. Сведения об этом поступают в Пенсионный фонд в порядке межведомственного обмена из органов ЗАГС.