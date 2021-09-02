Российские банки за семь месяцев текущего года выдали автокредитов на 530 млрд рублей, что на 68,3% больше, чем за тот же период прошлого года, говорится в сообщении бюро кредитных историй «Эквифакс». Всего за январь — июль 2021 года выдано 534,4 тыс. автокредитов, на 33,1% больше, чем за те же семь месяцев 2020-го.

Средняя сумма кредита по итогам июля 2021 года составила 1,064 млн рублей. Их совокупный портфель достиг 1,018 трлн рублей.

По данным БКИ «Эквифакс», уровень риска портфеля автокредитов сохраняется стабильно средний и приемлемый. Так, уровень просроченных более 90 дней кредитов в целом по данным кредитам на конец июля снизился до 6,27%, что на 1,52 процентного пункта ниже, чем год назад.

Средний срок выдаваемого автокредита составил 59,9 месяца.

В топ-5 регионов по объему выдачи кредитов такого типа вошла Москва (объем выдачи составил 11,812 млрд рублей), Московская область (5,13 млрд рублей), Санкт-Петербург (5,091 млрд рублей), Краснодарский край (3,951 млрд рублей) и Республика Татарстан (2,959 млрд рублей).