СберБанк стал оператором системы tax free и создал технологическую платформу Sber Tax Free для возврата иностранным туристам НДС на покупки, сделанные в России, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Основная задача платформы — организовать бесперебойное взаимодействие между всеми участниками процесса возмещения налогов: туристом, организациями розничной торговли, ФНС и ФТС. «Эта задача решается с помощью создания необходимой бизнес-инфраструктуры: IT-платформы для подключения розничных магазинов, пунктов возврата наличных в аэропортах, дропбоксов для форм tax free, логистики», — говорится в релизе.

«Торговая организация может подключиться к системе Sber Tax Free и выполнять все операции онлайн. Наше техническое решение выполнено в интуитивно понятном интерфейсе и не требует специального обучения персонала», — рассказал заместитель председателя правления СберБанка Анатолий Попов.

В целом система tax free в России пилотируется Минпромторгом в 16 регионах (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Калининградская, Псковская, Новгородская, Ростовская, Волгоградская, Самарская, Свердловская области, Республика Татарстан, Республика Мордовия, Краснодарский, Хабаровский и Приморский края).