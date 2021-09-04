🔸 В жизни бывают случаи, когда квартиру с ипотекой нужно продать. Проблема в том, что квартира находится в залоге у банка. Однако способы избавиться от квартиры (и от ипотеки) все же есть. О том, как продать квартиру с ипотекой, в рубрике #оденьгахпросто.

🔸 Банковская карта для ребенка — это безопасно? Нужна ли она вообще, или на карманные расходы можно выдавать и наличные? Этими вопросами наверняка задавался любой родитель, и ответ на них найдем в обзоре Банки.ру.



🔸 Более десяти счетов в иностранных валютах, кэшбэк и бесплатное снятие наличных. О лучших картах для поездок за границу читайте в «Разборе Банки.ру».



🔸Тест для неквалифицированных инвесторов в России запустят через месяц. Отечественные брокеры готовятся в ускоренном режиме. Уже с 1 октября их клиентам предстоит подтверждать свои знания о биржевых инструментах с повышенным риском перед покупкой ценных бумаг. О том, как это будет, читайте здесь.

🔸 Банк России хочет разрешить участникам финансового рынка совмещать разные виды деятельности. Например, страховщиков и негосударственных пенсионных фондов. В том, кто от этого выиграет, разбираемся в публикации.



🔸 Дефицит чипов, затронувший более сотни отраслей мировой экономики, может сократить и выпуск банковских карт. России это может даже пойти на пользу. Предсказание конца зоопарка карточек, читайте в статье.

🔸 Фонд для инвестиций в высокие технологии под брендом «МТС» входит в топ-10 самых доходных в стране. О том, есть ли секрет успеха у коллективных инвестиций под именем второго в стране мобильного оператора, или это чистое везение, выясняем в «Разборе Банки.ру».