Россия лидирует по числу фишинговых сайтов в мире — на страну приходится более трети мошеннических ресурсов, сообщил зампред правления СберБанка Станислав Кузнецов, выступая на Восточном экономическом форуме.

«Россия занимает нишу в 34% от всех стран мира, где фишинговые сайты себя чувствуют вольготно», — сказал Кузнецов, отметив, что РФ таким образом является одним из лидеров по таким киберпреступлениям.

По его словам, проблема во многом заключается том, что выявление и разделегирование таких сайтов в России происходит слишком долго. «Нужно выявлять и разделегировать мгновенно. Это вопрос на объединение наших усилий с Роскомнадзором», — подчеркнул Кузнецов.