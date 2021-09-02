Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,5% и составил 3 990,77 пункта. Таким образом, индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 1 726,61 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,84% до отметки 1 715,09 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 2,42%, «Газпрома» — на 0,28%, «ЛУКОЙЛа» — на 1%. Бумаги СберБанка подешевели на 1,47%, «Норильского никеля» — на 1,19%.

На рынке акций РФ покупатели снова в большинстве, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Их не пугают ни новые максимумы, ни дорогие активы — сметается все и вся. Индекс Мосбиржи обновил пик на уровне 3 994 пунктов и может дотянуться до 4 000 пунктов прежде, чем перед выходными инвесторы начнут фиксировать прибыль. Индекс РТС поднялся к 1 726 пунктам и способен торговаться в коридоре 1 720—1 735 пунктов», — комментирует эксперт.

В фаворитах спроса сегодня акции «Русала»: бумага поднялась к максимумам с 10 июня и торгуется около 57,78 рубля. «Если получится закрепиться над уровнем 57 рублей по итогам дня, новой целью подъема станет 58,35 рубля. На рынке сегодня обсуждают возможность погашения «Русалом» части долга перед СберБанком на деньги, которые получил от обратного выкупа бумаг «Норникеля», — рассуждает аналитик.

Акции «Башнефти» вышли к 1 482 рублям на фоне улучшения параметров добычи в августе. Спрос виден в бумагах «Россетей», «Акрона», «Новатэка». Неплохо смотрятся акции генерирующих компаний.

В минусе остаются акции «ФосАгро», «Норникеля» и «Полиметалла». В последнем случае акции провалились к минимуму от 30 марта текущего года и готовы его обновить при просадке ниже 1 445 рублей. Нисходящий тренд развивается с 3 июня и пока только набирает силу, заключает Бодрова.