Объем потребительских кредитов, выданных в июле 2021 года, составил 336,3 млрд рублей, что на 33,8% больше по сравнению с показателями июля 2020-го. Такие данные представило бюро кредитных историй «Эквифакс».

В то же время по результатам семи месяцев 2021 года зафиксирован рост объема выданных потребительских кредитов на 50,6% к аналогичному периоду 2020 года, и этот показатель составил 2 трлн 311,5 млрд рублей.

Всего в июле было выдано 1 млн 92,1 тыс. потребительских кредитов, что на 4,7% больше, чем в июле 2020 года. За семь месяцев 2021-го выдано 7 млн 576,9 тыс. потребительских кредитов (плюс 12% к аналогичному периоду прошлого года).

Средняя сумма потребительского кредита выросла на 27,8% по сравнению с июлем прошлого года и по итогам июля 2021 года составила 307,9 тыс. рублей.

Совокупный портфель потребительских кредитов российских кредитных учреждений по итогам июля 2021 года достиг 5 трлн 369,1 млрд рублей, рост к июлю 2020-го — 14,1%.

В материалах «Эквифакса» указано, что уровень риска портфеля потребительских кредитов сохраняется на стабильно высоком, но приемлемом для данного вида кредитов уровне. Уровень просроченных более 90 дней кредитов в целом по потребительским кредитам на конец июля составил 16,7%, что на 0,26 процентного пункта ниже уровня на 31 июля 2020 года.

Средний срок выдаваемого потребительского кредита по итогам июля 2021 года составляет 33,4 месяца, что на 12,6% выше показателя июля 2020 года.

В топ-5 регионов по объему выдачи потребительских кредитов в июле 2021 года вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская область и Краснодарский край.