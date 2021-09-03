Глава СберБанка Герман Греф видит риски глобального финансового кризиса в среднесрочной перспективе. Об этом он сообщил в кулуарах ВЭФ-2021. По словам Грефа, лучше риски переоценить, чем недооценить.

«Что касается глобального финансового кризиса, такой риск, очевидно, есть. И Центральный банк поступает ответственно, что он такой риск обозначает, потому что мы уже много раз страдали от недооценки рисков. Лучше риски переоценить, чем недооценить», — сказал он.

Банк России в основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022—2024 годы рассмотрел базовый прогноз и три альтернативных сценария, один из которых — «финансовый кризис».

По оценке российского ЦБ, неустойчивая динамика финансовых рынков и появление на нем пузырей на фоне существенного ужесточения монетарной политики в развитых странах может привести к резкому ухудшению настроений инвесторов и обострению долговых проблем по всему миру, в результате в 2023 году мировая экономика может столкнуться с глобальным финансовым кризисом.