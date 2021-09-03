Москва, Подмосковье и Татарстан в 2022 году могут стать пилотными площадками по вводу электронных паспортов, сообщил в рамках всероссийского марафона «Новое знание» глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«[В качестве пилотных регионов] обсуждаются Москва, Московская область, Татарстан. Обсуждаются первые три региона, которые в следующем году должны запуститься», — сказал Шадаев.

С графиком запуска цифрового паспорта должны определиться до конца текущего года. «Мы должны определить сроки замены бумажного паспорта на смарт-карту и на мобильный цифровой ID, который можно будет показывать на смартфоне... Это только добровольная история, кто готов будет, кто захочет, тот сможет выбрать новый формат», — сказал Шадаев.

Предполагается, что процесс внедрения паспортов будет постепенным — по всей России граждане смогут получить их не позднее 1 июля 2023 года.