Страховые взносы во II квартале достигли 434,4 млрд рублей и превысили как результат прошлого года, так и докоронавирусные уровни, сообщается в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков». Помимо низких значений 2020 года, когда действовало большинство ограничительных мер, такой динамике способствовало ускорение взносов по основным видам страхования.

На фоне увеличения спроса на заемные средства со стороны физлиц взносы по страхованию жизни заемщиков по итогам II квартала выросли в 2,2 раза, до 35,2 млрд рублей, по страхованию от несчастных случаев и болезней — в 1,8 раза, до 69,8 млрд рублей. Рост автокредитования и повышение стоимости транспортных средств привели к увеличению рынка автострахования на 34,3%, до 48,6 млрд рублей.

Сохранение невысоких ставок по депозитам поддерживало интерес граждан к долгосрочному страхованию жизни как одной из альтернатив вкладу. Повышение внимания граждан и предприятий к здоровью и профилактике различных заболеваний стимулировало развитие медицинских услуг, предоставляемых страховщиками, как по ДМС, так и в дополнение к программам страхования жизни.

Выплаты по договорам страхования увеличились на 45,2%, до 199,2 млрд рублей, вслед за возвратом числа страховых случаев к привычным уровням до пандемии, а также в связи с продолжающимся ростом выплат по инвестиционному страхованию жизни.

Прибыль по итогам первого полугодия сократилась на 18,6%, до 121,3 млрд рублей. Рентабельность страхового рынка также снизилась, но осталась на высоком уровне — 24,5%.