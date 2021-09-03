Поддержание ЦБ высокой ключевой ставки снижает рост российской экономики, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Ключевая ставка в настоящее время составляет 6,5% годовых. На начало года ставка равнялась 4,25% и, таким образом, уже выросла в 2021-м в общей сложности на 2,25 п. п. Как пояснял регулятор, решения о повышении ключевой ставки в июне и июле были направлены на ограничение риска более существенного и продолжительного отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращение к 4% к концу 2022 года. По итогам заседания в июле ЦБ смягчил сигнал по дальнейшему повышению ключевой ставки: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайших заседаниях.

«Поддержание высоких ставок ЦБ приводит к тому, что рост (экономический. — Прим. ред.) умирает, он задушенный. Сейчас еще идет восстановительный рост после пандемии, но это не значит, что он продлится дальше, особенно если цена на нефть будет неустойчива», — сказал он на полях ВЭФ.

По его мнению, на деловом климате России также негативно сказывается сильная фискальная нагрузка на бизнес. «Еще одна проблема — налоги высокие, высокая цена на электроэнергию для российских предприятий — сегодня уже выше, чем в Америке, всегда высокие процентные ставки по кредитам», — добавил он.

«Сегодня мы готовы доказывать не только теоретически с калькулятором в руках, но и уже конкретно на практике принятых решений, что снижение налогов приводит к увеличению доходов бюджета. Бизнес пережат, люди пережаты налогами. Сегодня, по нашим данным, до 20 миллионов человек (в России. — Прим. ред.) заняты в нелегальном секторе, и тем или иным образом получает зарплаты черные», — подчеркнул Титов.