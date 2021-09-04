Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 августа 2021 года составила 4,5%. Такая информация содержится в обновленной сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц .

Как следует из материалов ЦБ, за месяц показатель понизился на 0,1 процентного пункта (на 1 июля 2021 года он составлял 4,6%).

В материалах Центробанка уточняется, что данные не включают информацию о качестве выданных физлицам ссуд, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам на индивидуальной основе.

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд повысился в июле на 5,2 млрд рублей (с 1 трлн 17,295 млрд на начало месяца до 1 трлн 22,495 млрд на 1 августа), общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд увеличился на 408,295 млрд рублей (с 22 трлн 219,336 млрд до 22 трлн 627,631 млрд).

Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывали на 1 августа 93,7% просроченных ссуд против 93,5% на 1 июля.