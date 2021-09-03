Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы положительной динамикой, свидетельствуют данные торговой площадки. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 4 000 пунктов.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,27% и составил 4 001,7 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,44% до отметки 1 734,16 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 2,63%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,24%. Бумаги СберБанка подорожали на 0,25%, «Газпрома» — на 1,57%, «Норильского никеля» — на 1,98%.

Российский рынок акций сегодня открылся в «красной зоне» после стабильного роста в течение нескольких сессий подряд, напоминает трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. По его словам, площадки вслед за другими биржами мира реагировали на негативную статистику по занятости в США.

В лидерах роста бумаги «Русала» (+8,11%), «Россетей» (+4,26%), «Сегежи» (+2,79%), ТМК (+2,68%), банка «Санкт-Петербург» (+2,53%), «Норникеля» (+1,75%), «Полюса» (+1,56%). В лидерах снижения акции Мосбиржи (минус 2,39%), «Мечела» (минус 2,01%), «Северстали» (минус 1,69%), «Магнита» (минус 1,59%), «Детского мира» (минус 1,08), «Сургутнефтегаза» (минус 1%).