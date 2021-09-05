Налоговый режим, предполагающий набор льгот и стимулов для бизнеса, планируется создать до конца 2021 года. Об этом телеканалу РБК сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Особый налоговый режим мы на Курилах должны ввести до наступления следующего года. Надеюсь, до конца 2021 года мы эту работу проведем. Первые очевидные кандидаты на новые проекты — это рыбная отрасль, для переработки рыбы. Это минтай, сайра, краб, производство филе, производство консервов. Возможно, даже более технологичные проекты — производство омега-3, фармсубстанций, переработка печени краба. Второе, это, безусловно, туризм», — сказал Чекунков.

В отношении условий для зарубежных компаний министр сказал, что «должен быть хороший симбиоз» с российскими инвесторами. «[Необходимо] кооперироваться и приглашать партнеров», — сказал Чекунков. Власти также не намерены регулировать национальный состав работников при реализации инвестпроектов, так как у «разных людей есть разные компетенции».

​Трутнев заявил о планах создать на Курилах «практически полный офшор» Правительство России планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону, практически офшор. Об этом заявил в интервью РБК полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнеса, включая освобождение от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на десятилетний срок. При этом Путин подчеркнул, что речь идет о компаниях, которые реально работают в регионе — строят здания, предприятия, нанимают сотрудников. Для них также будут установлены и пониженные страховые взносы в размере 7,6% на десять лет. Кроме того, на всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны, в рамках которой не будет взиматься НДС.

Путин отметил, что не только отечественные, но и иностранные инвесторы, включая японских, смогут воспользоваться налоговыми, таможенными и административными льготами на Курилах.