Рязанское Управление Федеральной антимонопольной службы России подозревает «Магнит» и «Пятерочку» в установлении монопольно высоких цен на овощи в Рязанской области, говорится в сообщении регионального УФАС.

В августе Рязанское УФАС по поручению ФАС России провело оценку обоснованности повышения цен на социально значимые продовольственные товары в крупнейших торговых сетях региона: «Магнит» и «Пятерочка».

«Полученные данные свидетельствуют о том, что, реализуя летом 2021 года товары плодоовощной группы (картофель, лук, капуста, морковь), «Магнит» и «Пятерочка» устанавливали существенную наценку к ценам закупки — свыше 50%. В ряде случаев наценка превышала 100%», — говорится в сообщении службы.

По выявленным фактам возбуждено антимонопольное дело.



«Рязанское УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») по признакам установления монопольно высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь», — говорится в сообщении службы.

При подтверждении нарушения антимонопольного законодательства компаниям грозят штрафы согласно ст. 14.31 КоАП РФ.



В ведомстве подчеркивают, что территориальные управления ФАС России осуществляют постоянный мониторинг на рынках оптовой и розничной продажи социально значимых продовольственных товаров и плодоовощной продукции.

Как сообщалось ранее, ФАС проводит проверки в крупнейших торговых сетях («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит») на предмет антиконкурентного сговора. В рамках мероприятий ФАС устанавливает оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучает причины возможного необоснованного повышения цен. В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, установленных законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.