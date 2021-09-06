Количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже с начала 2021 года выросло на 55% и достигло 22,5 млн, сообщается на сайте биржи. Общее число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось в августе на 603,6 тыс. и достигло отметки в 13,8 млн человек.

По данным биржи, число активных клиентов в августе достигло рекордного уровня: сделки совершали более 2,1 млн человек. Частные инвесторы вложили в августе в российские акции на Московской бирже 28 млрд рублей, в облигации — 83,3 млрд рублей, в биржевые фонды (БПИФы и ETF) — 13,8 млрд рублей. При этом наибольшая доля вложений в долговые бумаги — 76,4% — приходилась на корпоративные облигации, 21,6% — на государственные облигации, а 2% — на еврооблигации.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в августе составила 38,8%, облигациями — 11%, на срочном рынке — 42%, на спот-рынке валюты — 11,8%. Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, достигла 244,7 млрд рублей (3,3 млрд долларов США). Инвесторам доступны 103 биржевых фонда: 81 БПИФ и 22 ETF.

По итогам августа количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 4,3 млн. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 1,1 трлн рублей, в структуре оборота 84% — сделки с акциями, 8,3% — с облигациями, 7,5% — с биржевыми фондами. При этом лидерами по количеству открытых ИИС стали Москва (475,2 тыс.), Московская область (266,3 тыс.) и Санкт-Петербург (202,6 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (143 тыс. счетов), Республика Башкортостан (139,3 тыс. счетов) и Краснодарский край (127,3 тыс. счетов).

По итогам августа в «Портфель частного инвестора» вошли акции «Газпрома» (25,7%), «Норникеля» (15,8%), обыкновенные и привилегированные акции СберБанка (10,7% и 7,4% соответственно), акции «Аэрофлота» (7,2%), «Сургутнефтегаза» (6,9%), «ЛУКОЙЛа» (6,8%), МТС (6,8%), «Северстали» (6,4%), ММК (6,2%). Из иностранных ценных бумаг вошли ценные бумаги Alibaba (21,8%), Tesla (14,1%), Virgin Galactic (12%), Apple (11,2%), Baidu (10,5%), Boeing (7,1%), Amazon (6,6%), Intel (5,6%), General Electric (5,2%), Micron Technology (5,1%).