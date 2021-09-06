Средняя наценка в магазинах «Пятерочка» в Рязанской области на лук составляла 14%, на капусту — 4%, а на картофель и морковь была отрицательной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Х5 Retail Group.

«В течение лета наценка на овощи постоянно менялась в зависимости от цены закупки и объема поставок, значительную часть лета наценка на картофель и морковь была отрицательной. Средняя наценка в магазинах «Пятерочка» в Рязанской области на лук репчатый составляла 14%, на белокочанную капусту — 4%, а на картофель и морковь она была отрицательной (-4% и -14% соответственно)», — сообщили в компании.

В компании также отметили, что пока ее представители не получали официальное уведомление от УФАС Рязанской области о возбуждении дела, но заинтересованы в конструктивном диалоге с антимонопольной службой и предоставят всю необходимую информацию для проверки. По мнению компании, подозрения УФАС в установлении торговыми сетями монопольно высоких цен на плодоовощную продукцию не отражают реальную ценовую ситуацию в магазинах.

Ранее Рязанское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении ретейлеров «Магнит» и «Пятерочка» по подозрению в установлении монопольно высоких цен на овощи в Рязанской области.