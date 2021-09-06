Средства на проектно-сметную документацию (ПСД) на создание в Сибири новых агломераций — городов и промышленных центров — могут предусмотреть уже в бюджете на 2022 год. Об этом в понедельник сообщил ТАСС член комитета по бюджету и налогам Госдумы, координатор «Деловой России» в Сибирском федеральном округе Виктор Зубарев.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в интервью РБК сообщил о необходимости создания в Сибири промышленных и экономических центров с одновременным благоустройством существующих населенных пунктов и строительством новых агломераций для проживания там людей.

«Для Сибири это особенно интересно, потому что есть стратегия развития Дальнего Востока, а стратегия развития Сибири, по сути дела, прозвучала из уст Сергея Кужугетовича Шойгу. Мы должны уже в бюджете 2022 года думать, как заложить средства на ПСД всех этих крупных агломераций. Думаю, что до нового года активно начнется обсуждение данных инициатив», — сказал Зубарев.

Он добавил, что в эти проекты нужно активно привлекать инвестиции промышленников, для чего можно рассмотреть возможность предоставления им льгот. «Думаю, что реализация этих проектов реально проявится до 2028 года», — отметил собеседник агентства.

Ранее Шойгу предложил создать промышленный центр «Медь и электротехника» между Братском и Красноярском. В этом же районе может быть создан кластер, полностью сфокусированный на производстве продукции высоких переделов по переработке алюминия, «Алюминиевая долина», а в южной Сибири есть все возможности для создания масштабной и высокодоходной добычи с более высоким переделом коксующегося угля. В районе Канска имеется потенциал для создания углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья, а вокруг Лесосибирска можно создать кластер «Лес и строительные материалы» с высокой долей продукции верхних переделов.