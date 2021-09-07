Россия, как и многие другие страны, после кризиса 2008—2009 годов заметно нарастила присутствие государства в экономике, но в период посткризисного развития важно сокращать госучастие, пишет РБК со ссылкой на мнение главы Счетной палаты Алексея Кудрина в статье, опубликованной в журнале «Компания».

«Госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться. Особого пути в данной ситуации нет: госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами», — считает он.

По словам Кудрина, среди десяти крупнейших российских компаний только четыре — частных. «Для сравнения: в топ-10 американских крупнейших компаний нет ни одной с госучастием», — отметил он.

По мнению главы Счетной палаты, большинство российских компаний с государственным участием являются менее пластичными в плане управления. «Они сильно зависят от бюрократической машины, в состав их советов директоров зачастую входят чиновники», — заметил он, добавив, что, согласно проверке Счетной палаты, среди чиновников есть «мультиуправленцы», представляющие интересы государства одновременно в 20 и более компаниях. Кудрин подчеркнул, что это негативно сказывается на скорости принятия решений и на постановке «прорывных, меняющих вектор движения целей».

Кудрин считает, что государство — менее эффективный собственник, чем частные структуры. По его словам, 97% всех поступлений в казну в период с 2017 по 2019 год обеспечили лишь 20 компаний, основной причиной чего было «слабое управление». «Изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. Это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом», — убежден он.

В начале августа Кудрин в интервью РБК заявил об изжившей себя модели экономики в России. «Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», — сказал он, отметив, что в России пока так и не получилось перехода от экономики спроса к инвестиционной модели экономики.