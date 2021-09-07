Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, комментируя предложение президента России Владимира Путина по созданию особого налогового режима на Курильских островах, заявил, что подобный режим не должен нарушать законодательства двух стран и нужно продолжать ведение конструктивного диалога с Москвой для создания условий, подходящих для подписания мирного договора.

«Президент Путин на Восточном экономическом форуме озвучил идею создания специального режима на островах. Правительство Японии придерживается позиции, что подобный режим и проведение совместной экономической деятельности не должны идти вразрез с законодательством обоих государств», — подчеркнул Мотэги.

Глава МИД Японии также отметил, что российский лидер вновь упомянул абсурдность ситуации, когда между двумя странами до сих пор нет мирного договора.

«Основываясь на обозначенной позиции, мы бы хотели продолжить вести конструктивный диалог с Россией, чтобы создать подходящие условия для подписания мирного договора», — добавил японский министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнеса, включая освобождение от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на десятилетний срок. При этом Путин подчеркнул, что речь идет о компаниях, которые реально работают в регионе: строят здания, предприятия, нанимают сотрудников. Для них также будут установлены и пониженные страховые взносы в размере 7,6% на десять лет. Кроме того, на всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны, в рамках которой не будет взиматься НДС. Путин отметил, что не только отечественные, но и иностранные инвесторы, включая японских, смогут воспользоваться налоговыми, таможенными и административными льготами на Курилах.