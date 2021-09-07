Чистая прибыль СберБанка за январь — август 2021 года выросла в 1,7 раза до 827,6 млрд рублей. В августе банк заработал 106 млрд рублей, что на 20,8 млрд меньше по отношению к рекордному показателю за июль (126,8 млрд). Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в релизе кредитной организации.

Чистый процентный доход по итогам восьми месяцев составил 1,044 трлн рублей и превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 11,9%, что обусловлено ростом кредитного портфеля клиентов и портфеля ценных бумаг.



Чистый комиссионный доход вырос на 16,9% в годовом выражении и составил 372,7 млрд рублей. Как уточнили в финансовом учреждении, главным драйвером роста остаются операции с банковскими картами и эквайринг, на которые пришлось 72,5% прироста комиссионных доходов.

Операционные расходы увеличились на 10,1% относительно аналогичного периода прошлого года и составили 425,3 млрд рублей. На рост повлияли пересмотр заработной платы сотрудников в июле, а также эффект календаризации расходов в 2021 году, сообщили в банке.

Активы банка по итогам августа выросли на 1,2% и составили 36,2 трлн рублей.



Корпоративным клиентам за месяц выдано 1,4 трлн рублей, с начала года — более 8,7 трлн, что выше уровня восьми месяцев прошлого года на 5%. Корпоративный кредитный портфель вырос в августе на 0,4% и на 1 сентября превысил 15,9 трлн рублей.

Частным клиентам в августе выдано кредитов на сумму 520 млрд рублей, при этом объем выданных потребительских кредитов стал рекордным за всю историю банка — 275 млрд. Выдачи ипотечных кредитов в августе составили 237 млрд рублей. Всего по итогам восьми месяцев частным клиентам выдано 3,7 трлн рублей, что в 1,6 раза больше, чем год назад. «Поддержку высоким темпам розничного кредитования оказывает рост выдач кредитов в цифровых каналах, где сегодня банк выдает 74% потребительских и 48% ипотечных кредитов», — сказано в релизе. Розничный портфель в августе вырос на 2,2% и на 1 сентября составил 9,9 трлн рублей.

Портфель ценных бумаг сократился за август на 0,7% до 5,16 трлн рублей в основном за счет погашения одного из выпусков облигаций федерального займа.



Объем средств физических лиц увеличился на 0,6% и составил 16,2 трлн рублей. Росту средств способствовало зачисление социальных выплат на детей в начале августа. Средства на счетах эскроу продолжают рост на фоне высоких темпов выдачи ипотеки и на 1 сентября составили 1,25 трлн рублей.

Объем средств юридических лиц за август вырос на 454 млрд рублей, или на 5,8%, в основном за счет средств на расчетных счетах и на 1 сентября составил 8,3 трлн.

Базовый и основной капиталы в августе изменились незначительно и составили 3,821 трлн рублей и 3,971 трлн соответственно. Общий капитал вырос на 84 млрд рублей, или 1,7%, преимущественно за счет заработанной в августе прибыли.

Достаточность базового и основного капитала на 1 сентября составила 11,24% и 11,68% соответственно.