Средний размер лимита по выданным кредитным картам составил в июле 2021 года 69,3 тыс. рублей, снизившись на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. Показатель снижается уже третий месяц подряд, по сравнению с апрелем текущего года его снижение в июле составило 4,7%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний лимит по кредитным картам вырос на 3,2%.

Самый большой средний размер лимита был отмечен в Москве (100 тыс. рублей), Московской области (82,8 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (81,6 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (81,4 тыс. рублей) и Тюменской области (73,9 тыс. рублей).

Наиболее серьезная динамика снижения показателя в июле 2021 по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в Хабаровском крае (-13,3%), Иркутской области (-8,2%), Приморском (-7,1%) и Красноярском (-6,9%) краях, а также в Саратовской области (-6%). В некоторых регионах показатель вырос, в том числе в Нижегородской (+2,4%), Тюменской (+1,4%) и Самарской (+1,1%) областях, а также в Удмуртской Республике (+1,1%). В Москве и Санкт-Петербурге средний лимит по выданным кредитным картам сократился на 2,1% и 5,4% соответственно.