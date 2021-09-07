Полицейские задержали в Москве предполагаемых участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, уточнив, что незаконный оборот лжебанкиров превысил 1 млрд рублей, а извлеченный доход от противоправной деятельности составил более 100 млн рублей.

По предварительным данным, подозреваемые на территории Москвы и Северо-Кавказского федерального округа совершали нелегальные банковские операции, в том числе обналичивали денежные средства. С помощью счетов подконтрольных фирм они выводили из оборота финансы физических и юридических лиц. Соучастники получали вознаграждение в размере не менее 14% от суммы обналиченных средств.

«Одной из криминальных схем по получению наличности являлась реализация транспортных средств на территории одной из республик Северного Кавказа. Участники группы приобретали автомобили, оплачивая их безналичным способом со счетов подконтрольных компаний. Затем транспортные средства по доверенности передавали для перевозки в Северо-Кавказский федеральный округ. После продажи автомобилей фигуранты получали наличные деньги», — пояснила Ирина Волк.

Она также отметила, что возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

«Сотрудники правоохранительных органов провели более десяти обысков по местам проживания предполагаемых участников группы и в офисных помещениях. Обнаружены и изъяты печати организаций, электронные носители информации, банковские карты, а также документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержаны двое уроженцев ближнего зарубежья. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — заключила Волк.