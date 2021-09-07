«Сбер» расширил возможности переводов с бизнес-карт, сделав доступными переводы на карты других банков по номеру карты. Кроме того, переводы внутри «Сбера» стали возможны в мобильном приложении «СберБизнес» по номеру телефона, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Перевод по номеру телефона с бизнес-карты на обычную карту сейчас так же прост, как и на карту физлица. Не нужно запрашивать номер карты контрагента — достаточно знать мобильный держателя, и уже через несколько кликов в приложении «СберБизнес» он получит деньги. Наши корпоративные клиенты быстро «распробовали» удобный формат: за первую неделю работы сервиса количество переводов в приложении увеличилось на 15%», — прокомментировал новую опцию директор дивизиона «Транзакционный бизнес» СберБанка Сергей Попов.

Еще одно важное нововведение — запуск ERP-переводов, которые можно осуществлять внутри учетных систем клиентов, например 1C. При любом способе перевода зачисление средств на карту получателя происходит моментально.

«Не менее востребованы и ERP-переводы: сервис популярен у клиентов, совершающих расчеты с физлицами или ИП: агрегаторов услуг, в сферах агропромышленности, заготовки металла и многих других. Чтобы перевести деньги, больше не требуется выходить из привычной рабочей программы и заходить в интернет-банк: все происходит внутри знакомой учетной системы», — сказал Попов.

Для подключения сервиса необходимо оставить заявку на сайте банка.