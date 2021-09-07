Транш МВФ для России на 17 млрд долларов пополнит золотовалютные запасы страны. Об этом заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

Решение о предоставлении России 17,5 млрд долларов в виде специальных прав заимствования (СДР от английской аббревиатуры SDR — special drawing rights. — Прим. Банки.ру) Международный валютный фонд принял в августе в рамках антикризисного распределения средств.

«Эти деньги становятся частью золотовалютных резервов РФ. Они ни на что не идут, они просто увеличивают те государственные резервы, которые у нас есть», — сказал Тимур Максимов.

По его словам, СДР – ограниченный в своей ликвидности актив. «Это некий резервный актив, который может использоваться, когда у страны проблемы. Проблемы с долгом или платежным балансом. Но, как вы знаете, у РФ таких проблем нет. Поэтому для нас этот актив большой роли не сыграет. С учетом резервов, накопленных ЦБ, которые больше 100 миллиардов, и правительством, которые порядка 190 миллиардов, эти 17 миллиардов не сильно повлияют на объем и структуру наших резервов. Да, дополнительный актив – это хорошо, но он ничего кардинально для нас не изменит», – отметил замминистра.