Объем международных резервов РФ на 1 сентября составил 618,181 млрд долларов против 601,003 млрд на 1 августа 2021 года. Такие данные на начало отчетных дат опубликовал ЦБ.



Таким образом, за август показатель увеличился на 17,178 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Положительная динамика наблюдалась в августе практически по всем составляющим ЗВР. Так, валютные резервы увеличились с 466,129 млрд долларов на 1 августа до 485,484 млрд на 1 сентября, в том числе резервы в иностранной валюте — с 453,838 млрд до 455,583 млрд, резервы в СДР — с 7,05 млрд до 24,642 млрд, резервная позиция в МВФ — с 5,241 млрд до 5,258 млрд. При этом стоимостный объем монетарного золота уменьшился со 134,874 млрд долларов на 1 августа до 132,697 млрд долларов на 1 сентября.

С начала 2021 года международные резервы РФ увеличились на 22,407 млрд долларов (с 595,774 млрд на 1 января).

Как свидетельствуют материалы ЦБ, за 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). При этом в конце лета этого года был зафиксирован новый рекорд по объему резервов РФ — 615,6 млрд долларов на 27 августа.