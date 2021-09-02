Объем международных резервов РФ на 27 августа составил 615,6 млрд долларов против 595,6 млрд 20 августа 2021 года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель повысился на 20 млрд долларов, или на 3,4%, и достиг нового исторического максимума. Предыдущий рекорд был зафиксирован по состоянию на 28 мая 2021 года — 605,9 млрд долларов.

«Ключевой составляющей прироста резервов явилось получение Россией специальных прав заимствования (СДР) в размере 17,5 млрд долларов США в рамках решения МВФ о новом распределении СДР среди стран-членов», — поясняется в комментарии ЦБ.



Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



За 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). По итогам семи месяцев 2021 года они увеличились примерно на 5,2 млрд долларов.