Причиной неправильных пенсионных выплат часто бывают ошибки в документах, сообщается на сайте отделения ПФР по ХМАО.

«Из-за смены места работы или профессии, региона или даже страны проживания не всегда получается быстро собрать необходимые документы. В имеющихся же документах встречаются ошибки, например, неправильно указана должность в трудовой книжке или отсутствует печать. А это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе – на ее назначение (если речь идет, например, о досрочном выходе)», – говорится в сообщении.

Для того, что минимизировать риск ошибок, гражданам советуют заранее обращаться в Пенсионный фонд. Специалисты проверят все имеющиеся документы и при необходимости сделают запросы на предыдущее место работы, в архив или в органы соцобеспечения другого государства.

«Гражданам, которые перешли на электронный формат, доступна информация о внесенных в электронную трудовую книжку сведений в личном кабинете на сайте ПФР», – уточнили специалисты.