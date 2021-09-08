Власти Москвы раскритиковали законопроект Минцифры, в котором предлагается считать сбором и обработкой биометрии идентификацию по лицу и голосу водителей такси, каршеринга, а также проход в организации с помощью систем контроля доступа, пишет «Коммерсант» . В мэрии называют эти требования избыточными и считают, что они приведут к неизбежности использования единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелекома».

С учетом срока вступления в силу требований организациям может не хватить времени на доработку информсистем, отметил в отзыве глава департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко. Он считает необоснованным обязательное использование ЕБС для прохода на территорию организации, но других вариантов не будет, поскольку получить аккредитацию, позволяющую самостоятельно работать с биометрией, сложно. Также компаниям нужно интегрировать системы с ЕБС, и расходы на это могут сделать нецелесообразной использование биометрии вообще, говорится в документах ДИТ.

В департаменте предлагают позволить властям субъектов РФ, в том числе Москвы, «делать исключения для своих информационных систем с условием их взаимодействия с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) или ЕБС». Лысенко уточнил, что в Москве уже работает собственная система идентификации.

По словам преподавателя Moscow Digital School Олега Блинова, новые требования в части обработки биометрии приведут к тому, что компании не смогут себе позволить таких систем. Сохраняется вопрос и о том, что именно считать биометрическими данными, формально к ним относятся данные, которые позволяют установить личность: отпечатки пальцев, изображение, голос. Роскомнадзор считает биометрией только фотографии, которые соответствуют профильному ГОСТу, но Верховный суд, например, в 2017 году признал фотографию на пропуске в бассейн биометрическими данными, пояснил Блинов.