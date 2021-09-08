Власти Москвы раскритиковали законопроект Минцифры, в котором предлагается считать сбором и обработкой биометрии идентификацию по лицу и голосу водителей такси, каршеринга, а также проход в организации с помощью систем контроля доступа, пишет «Коммерсант». В мэрии называют эти требования избыточными и считают, что они приведут к неизбежности использования единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелекома».
С учетом срока вступления в силу требований организациям может не хватить времени на доработку информсистем, отметил в отзыве глава департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко. Он считает необоснованным обязательное использование ЕБС для прохода на территорию организации, но других вариантов не будет, поскольку получить аккредитацию, позволяющую самостоятельно работать с биометрией, сложно. Также компаниям нужно интегрировать системы с ЕБС, и расходы на это могут сделать нецелесообразной использование биометрии вообще, говорится в документах ДИТ.
В департаменте предлагают позволить властям субъектов РФ, в том числе Москвы, «делать исключения для своих информационных систем с условием их взаимодействия с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) или ЕБС». Лысенко уточнил, что в Москве уже работает собственная система идентификации.
По словам преподавателя Moscow Digital School Олега Блинова, новые требования в части обработки биометрии приведут к тому, что компании не смогут себе позволить таких систем. Сохраняется вопрос и о том, что именно считать биометрическими данными, формально к ним относятся данные, которые позволяют установить личность: отпечатки пальцев, изображение, голос. Роскомнадзор считает биометрией только фотографии, которые соответствуют профильному ГОСТу, но Верховный суд, например, в 2017 году признал фотографию на пропуске в бассейн биометрическими данными, пояснил Блинов.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с октября 2021 года по октябрь 2022 года проведет эксперимент по размещению гражданами своих биометрических данных через приложение «Биометрия». Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.