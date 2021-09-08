Всемирный банк не может оказать поддержку властям Сальвадора в том, что касается признания биткоина официальным платежным средством в республике. Об этом сообщил ТАСС во вторник представитель этой международной финансовой организации.

«Мы намерены помогать Сальвадору по различным направлениям, в том числе в области валютной прозрачности и регуляционных процедур. Хотя правительство и обращалось к нам за содействием, касающимся биткоина, это не та сфера, в которой Всемирный банк может оказать поддержку, учитывая наличие проблем, касающихся окружающей среды и прозрачности», — уточнил представитель банка.

Во вторник в Сальвадоре вступил в силу закон, объявляющий биткоин официальным платежным средством — наряду с долларом США. Сальвадор стал первым государством в мире, предоставившим этой цифровой валюте такой статус. Граждане центральноамериканской республики получили возможность использовать биткоины для оплаты товаров и услуг при помощи специального электронного кошелька Chivo.

Несмотря на то что в стране велась подготовка к его внедрению, у пользователей возникли сложности с загрузкой необходимого приложения, что признал и глава государства Найиб Букеле. По его словам, властям пришлось задействовать дополнительные серверы, чтобы решить появившиеся проблемы. В Twitter президент также сообщил, что Сальвадор к настоящему времени приобрел 550 биткоинов.