К началу нового бизнес-сезона в сентябре 2021 года 44% опрошенных предпринимателей рассказали, что их компании смогли восстановить докризисные показатели, говорится в сообщении сервиса «Работа.ру». Еще 27% представителей российских компаний отметили, что их бизнес восстановился частично, 18% респондентов указали, что их компания от коронакризиса не пострадала, 11% опрошенных отметили, что еще находятся в кризисе.

До полного возвращения к докризисным показателям 5% опрошенных, которые заявили о кризисе или частичном восстановлении, необходимо от одного до трех месяцев, 73% представителей компаний отметили, что полное восстановление займет от трех месяцев до полугода, 21% опрошенных указали, что восстановить показатели смогут в течение года, а 1% компаний понадобится больше одного года.

Число неформально занятых в России сократилось за год почти на 700 тыс. человек Наибольшая доля неформально занятых в 2020 году зафиксирована в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии; наименьшая доля занятых зафиксирована в Москве, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.

По словам коммерческого директора сервиса «Работа.ру» Владимира Корицкого, активность найма — хороший показатель возрождения экономики и компаний, многие из которых действительно пострадали от коронакризиса. Уже по итогам II квартала 2021 года заметны позитивные тренды роста зарплат в разных сферах и улучшений условий труда, отметил он.