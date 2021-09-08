Подписание постановления по «зеленому» финансированию ожидается до конца года, сообщил в интервью ТАСС замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

«Сейчас в правительстве на рассмотрении находится наша таксономия по «зеленым» финансам. Мы ожидаем до конца года уже подписанное постановление по «зеленому» финансированию. Там же и методология по верификации «зеленых» проектов. И вот это главный базовый момент в создании инфраструктуры. У нас появляется инфраструктура для запуска системы «зеленого» финансирования в России», — заявил он.

По словам Торосова, также в планы входят меры поддержки, в том числе и налоговые преференции, и возможные изменения в регуляторику Центрального банка. «Но это все находится в процессе обсуждения. При этом мы понимаем, что на международной арене «зеленым» финансам не требуется поддержка. Потому что инвесторы готовы вкладываться в «зеленые» проекты и фактически получать меньший доход по «зеленым» облигациям, понимая, что это их участие в достижении устойчивого развития, они на это заточены», — отметил замминистра.

Замглавы МЭР добавил, что на начало 2021 года на Московской бирже обращалось только 24 млрд рублей облигаций, не считая РЖД-облигаций, а сейчас там уже там 114 млрд рублей. «То есть объем вырос в разы. Это те облигации, которые обращаются на Мосбирже. По данным на сегодня», — заключил он.