Новые походы к контрольно-надзорной деятельности должны быть отработаны до конца 2022 года, заявил министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах Московского финансового форума.

«Наша задача — за 2021—2022 годы полностью отладить новые подходы к контрольно-надзорной деятельности, реализовать тот закон, который был принят Государственной думой в летнюю сессию, приняты все необходимые постановления уже по системе работы с рисками. Мы должны за 2021—2022 годы все сделать, чтобы с 2023-го система заработала полностью», — сказал Решетников.

Как отметил глава Минэкономразвития, объявленное сегодня решение правительства о моратории на проверки малого и микробизнеса коснется ресторанов, небольших производств строительных материалов, салонов красоты и других видов малого предпринимательства. «Они будут освобождены от проверок на 2022 год. Всего это примерно 100 тысяч плановых проверок в год, которые будут убраны. При этом, конечно, внеплановые проверки, связанные, скажем, с риском для здоровья, по согласованию с прокуратурой могут быть осуществлены. Но на это нужны очень веские основания», — уточнил министр.