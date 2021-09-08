Федеральная антимонопольная служба России зафиксировала тенденцию к снижению цен на социально значимые продукты и стройматериалы на фоне проведения мониторинга цен на данных рынках, говорится в сообщении ведомства.

«По мере проведения антимонопольной службой проверочных мероприятий появилась тенденция к снижению цен на социально значимые продукты и стройматериалы на отдельных рынках. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются», — отмечается в сообщении.

В службе напомнили, что анализ торговых наценок на социально значимые продукты в торговых сетях проводится еженедельно и реагирует в случае выявления необоснованного роста цен.

Ранее ФАС сообщила, что проводит антикартельные проверки сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит». Проверки начаты по обращениям граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров.

26 августа антимонопольный регулятор информировал о проведении внеплановых антикартельных проверок крупнейших производителей арматуры НЛМК, ПМХ, «Новосталь-М» и «Тулачермет-сталь» с целью оценки ценообразования у компаний и изучения причин возможного необоснованного повышения цен.