Федеральная антимонопольная служба России зафиксировала тенденцию к снижению цен на социально значимые продукты и стройматериалы на фоне проведения мониторинга цен на данных рынках, говорится в сообщении ведомства.
«По мере проведения антимонопольной службой проверочных мероприятий появилась тенденция к снижению цен на социально значимые продукты и стройматериалы на отдельных рынках. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются», — отмечается в сообщении.
В службе напомнили, что анализ торговых наценок на социально значимые продукты в торговых сетях проводится еженедельно и реагирует в случае выявления необоснованного роста цен.
Ранее ФАС сообщила, что проводит антикартельные проверки сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит». Проверки начаты по обращениям граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров.
26 августа антимонопольный регулятор информировал о проведении внеплановых антикартельных проверок крупнейших производителей арматуры НЛМК, ПМХ, «Новосталь-М» и «Тулачермет-сталь» с целью оценки ценообразования у компаний и изучения причин возможного необоснованного повышения цен.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и крупнейшие торговые сети близки к завершению спора относительно наценок в рознице. Крупнейшие торговые сети будут предоставлять ФАС информацию о закупочных и полочных ценах на ряд продуктов для анализа наценок, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке.