Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и крупнейшие торговые сети близки к завершению спора относительно наценок в рознице. Крупнейшие торговые сети будут предоставлять ФАС информацию о закупочных и полочных ценах на ряд продуктов для анализа наценок, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке.

По их словам, мониторинг затронет 24 наименования социально значимых продуктов (мясо, рыбу, молоко, яйца, крупы, соль, чай, хлеб и др.), а также свеклу. ФАС также предлагает сетям установить диапазон «справедливых» наценок на эти продукты.

В прошлую пятницу ФАС провела внеплановые проверки в отношении Х5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), сетей «Лента» и «Магнит». Как уточняла служба, причиной стали поступающие обращения с информацией о росте цен, а цель проверок — недопущение необоснованного повышения стоимости социально значимых продуктов. В тот же день в ФАС прошло совещание с представителями сетей, на котором чиновники указывали на, по их мнению, завышенные наценки на отдельные товары, а также обсуждались варианты действий по корректировке наценок.

ФАС действует в рамках поручения президента РФ Владимира Путина о представлении квартальной отчетности по ценам на продукты, говорят источники издания. По словам одного из них, служба должна отчитаться о работе 1 сентября, затем планируется, что отчет о мониторинге станет ежеквартальным.