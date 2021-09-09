У самозанятых появится возможность принимать оплату через Систему быстрых платежей, пишут «Известия» . ЦБ позволит самозанятым сократить издержки за прием безналичных денег, избежать затрат на покупку оборудования, а также зачислять средства мгновенно, рассказали в Национальной системе платежных карт. С 1 октября сервис будет доступен на стороне СБП. Чтобы предоставлять функционал конечным клиентам-самозанятым, банкам-участникам нужно будет внести технические обновления на своей стороне.

Комиссия для самозанятых составит не более 0,4%, подчеркнули в НСПК. Им будут доступны те же формы приема платежей по СБП, что и юрлицам, самозанятые смогут выбрать способ, который будет более актуальным. Если услуги оказываются дистанционно (например, дизайн или подготовка текстов), то для оплаты клиенту достаточно будет направить платежную ссылку. Для взаимодействия с клиентом офлайн можно выбрать другие варианты приема безналичной оплаты по СБП: распечатать QR или вывести его на экран смартфона, пояснили в НСПК.

Такая возможность позволит гражданам, работающим на себя, предоставить своим клиентам еще один способ безналичной оплаты, который набирает популярность у россиян, заявили в регуляторе. ВТБ планирует предоставить самозанятым возможность выставлять счета с использованием СБП, сообщил представитель банка, не раскрыв сроки внедрения сервиса. ДелоБанк также является участником пилотной группы по запуску нового механизма для самозанятых, сервис станет доступен осенью 2021 года, пояснили в кредитной организации. Во II квартале 2022-го внедрить функционал собирается банк «Ак Барс».

ЦБ: торговые компании будут меньше платить банкам за операции в Системе быстрых платежей Для граждан платежи за любые товары и услуги в СБП остаются бесплатными.

Самозанятые сейчас в основном используют переводы с карты на карту, которые бесплатны до определенного порога, напомнил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. По его словам, если подключение к НСПК позволит получать деньги на более выгодных условиях, то этот функционал быстро проникнет в сектор. По ожиданиям эксперта, если сервис будет простым, понятным и выгодным, то доля платежей самозанятых через СБП может достигнуть 10% в течение ближайшего года или даже быстрее.

По словам директора Центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив Александра Вайно, это позволит предотвратить блокировку счетов, которая сейчас выступает одной из наиболее острых проблем для предпринимателей. СБП может быть востребована практически в любой сфере деятельности самозанятого, где популярны безналичные платежи, считает генеральный директор финтехкомпании RBK.money Денис Бурлаков. По его словам, технология также позволит вывести часть работников этого сегмента «из тени».