Минфин РФ отменил аукцион по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52004RMFS с погашением 17 марта 2032 года, говорится в материалах ведомства.

«Результаты сбора заявок на аукционе по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска №52004RMFS 8 сентября 2021 года не могут быть рассмотрены по техническим причинам ввиду отображения в реестре заявок индексируемой номинальной стоимости облигаций на дату, не соответствующую дате расчетов», — сказано в сообщении.

Дата очередного аукциона по размещению ОФЗ-ИН будет определена после завершения Московской биржей необходимых технических доработок порядка формирования реестра заявок и исходя из рыночной конъюнктуры.

В среду, 8 сентября, Минфин разместил на аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26240RMFS с погашением в июле 2036 года на сумму 11,788 млрд рублей.