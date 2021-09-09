Минфин РФ отменил аукцион по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52004RMFS с погашением 17 марта 2032 года, говорится в материалах ведомства.
«Результаты сбора заявок на аукционе по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска №52004RMFS 8 сентября 2021 года не могут быть рассмотрены по техническим причинам ввиду отображения в реестре заявок индексируемой номинальной стоимости облигаций на дату, не соответствующую дате расчетов», — сказано в сообщении.
Дата очередного аукциона по размещению ОФЗ-ИН будет определена после завершения Московской биржей необходимых технических доработок порядка формирования реестра заявок и исходя из рыночной конъюнктуры.
В среду, 8 сентября, Минфин разместил на аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26240RMFS с погашением в июле 2036 года на сумму 11,788 млрд рублей.
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