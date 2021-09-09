Минфин РФ отменил аукцион по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52004RMFS с погашением 17 марта 2032 года, говорится в материалах ведомства.

«Результаты сбора заявок на аукционе по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска №52004RMFS 8 сентября 2021 года не могут быть рассмотрены по техническим причинам ввиду отображения в реестре заявок индексируемой номинальной стоимости облигаций на дату, не соответствующую дате расчетов», — сказано в сообщении.

Дата очередного аукциона по размещению ОФЗ-ИН будет определена после завершения Московской биржей необходимых технических доработок порядка формирования реестра заявок и исходя из рыночной конъюнктуры.

В среду, 8 сентября, Минфин разместил на аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26240RMFS с погашением в июле 2036 года на сумму 11,788 млрд рублей.

Самые доходные облигации

Самые доходные облигации

Выбор пользователей Банки.ру
Название облигации, эмитент Доходность
в год
 Дата погашения
или оферты
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
13.01%
23.04.2021
погашение
 Купить
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
11.82%
08.03.2022
погашение
 Купить
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
11.76%
13.09.2021
погашение
 Купить
ТКБ-С4-об
ТКБ БАНК ПАО
11.03%
13.09.2021
погашение
 Купить
Мостотрест-7-об
Мостотрест
10.01%
12.07.2022
погашение
 Купить
Смотреть все предложения